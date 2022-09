Rządz jest jedynym dużym osiedlem w Grudziądzu, na którym nie działa żaden duży market. Mieszkańcy, także na spotkaniach z prezydentem miasta, zwracali na to uwagę.

Pierwotnie był pomysł, by sklep powstał w pobliżu pętli tramwajowej. Działkę ostatecznie kupił jednak deweloper i temat upadł. By uniknąć podobnej sytuacji postanowiono, by market wybudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami i wydzierżawiło je wybranej wcześniej sieci handlowej.

Market powstanie na terenie, na którym obecnie funkcjonuje targowisko. "Rynek" będzie przeniesiony z kolei w stronę pętli tramwajowej.

MPGN zaprosił do rozmów przedstawicieli największych sieci handlowych. By zainwestować na osiedlu Rządz, chętne były dwie firmy - Aldi i Biedronka. Ostatecznie miejska spółka wybrała pierwszą z sieci i market pod jej szyldem powstanie w 2023 roku. Będzie to pierwszy sklep tej marki w Grudziądzu.