Maryla Rodowicz da koncert w Grudziądzu. Kiedy? Gdzie? Ile kosztują bilety?

Koncert Maryli Rodowicz w Grudziądzu odbędzie się 5 listopada 2022 o godz. 19 w hali na osiedlu Lotnisko.

Królowa polskiej piosenki wraca w 2022 roku spotkać się z ukochanymi fanami na trasie koncertowej "Małgośka forever"! Wokalistka od ponad 50 lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej koncerty przyciągają tłumy fanów. Rodowicz wydała do tej pory 34 studyjne albumy pełne hitów, które śpiewają kolejne pokolenia. Kto nie pamięta "Wozów kolorowych", "Małgośki", "Sekretarki" czy tak wzruszających utworów jak "Niech żyje bal" i "Polska madonna"?

- Zabierz ze sobą rodziców, dziadków, kolegów. Czekają na Was wzruszenia, emocje i świetna zabawa! Zaśpiewajmy wspólnie przeboje, które przywołują wspomnienia pięknych chwil, kolorowych kwiatów i słońca. A wszystko to w kameralnych, akustycznych brzmieniach. Na trasie "Małgośka forever" usłyszysz na żywo największe przeboje Maryli Rodowicz, jak również mniej znane, ale równie piękne utwory napisane przez największych polskich kompozytorów i autorów tekstów. Daj się też zaskoczyć nieziemskimi kostiumami Rodowicz. Do zobaczenia! - zapraszają organizatorzy.