"Mistrzowie" na deskach teatru w Grudziądzu. Poznaliśmy program festiwalu Grudziądzka Wiosna Teatralna 2022

W Grudziądzu zobaczymy wielkich aktorów, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Festiwal rozpocznie się 19 marca, a zakończy 9 kwietnia. W tym czasie obejrzeć będzie można cztery spektakle i jeden film, połączony ze spotkaniem z jego reżyserką.

- To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na scenie wielu wybitnych aktorów, ikony teatru. Wszystko to w stosunkowo atrakcyjnej cenie, bo karnet na wszystkie festiwalowe wydarzenia kosztuje 260 zł - reklamował imprezę Grzegorz Romanowski, wicedyrektor Centrum Kultury Teatr.

Sprzedaż karnetów rusza już w czwartek, 17 lutego 2022. Bilety na pojedyncze wydarzenia kupować będzie można od 28 lutego.