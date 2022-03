Młody grudziądzanin zniszczył lustro drogowe. Stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w środę (2 marca 2022) na ul. Wąskiej w Grudziądzu. Policjanci, patrolując tę część miasta, zauważyli mężczyznę, który dewastował lustro drogowe. - Tym bezmyślnym zachowaniem zniszczył element infrastruktury drogowej, która w tym miejscu wpływa na bezpieczeństwo ułatwiając kierowcom poruszanie się. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności wobec wandala - mówi podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy grudziądzkiej komendy policji.

Wandalem okazał się być 21-letni grudziądzanin. Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, został przesłuchany i trafił do aresztu. W środę usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a sprawa trafi do sądu. Grozi mu nawet pięć lat pozbawienia wolności.