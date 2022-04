Młodzi piłkarze ręczni MKS Grudziądz wygrali turniej w Choceniu

- Turniej zorganizowany został w kategorii chłopców urodzonych w 2010 roku i młodszych. Do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn: AZS Włocławek, Junak Włocławek, MKS Grudziądz, MKS Poznań, Start Konin, MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski oraz gospodarz GTS Unia Choceń - informują organizatorzy.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. MKS Grudziądz w fazie grupowej zmagał się z: MKS Poznań, Junakiem Włocławek i MKS Piotrkowianin. Grudziądzanie wygrali wszystkie te mecze i pewnie awansowali do drugiej, pucharowej fazy zawodów. W meczu półfinałowym mierzyli się z AZS Włocławek, którego pokonali 14:6 i zameldowali się w finale. Tu ich przeciwnikiem był MKS Poznań. 16:12 wygrał grudziądzki MKS i to on cieszył się z triumfu w całym turnieju.