Najlepsze prezenty na Dzień Chłopaka i nie tylko. Zobacz, czego potrzebuje każdy mężczyzna

Auto Spa Grudziądz

Auto Spa Grudziądz to stała ekipa doświadczonych ludzi, detailerów, którzy kochają motoryzację. Pielęgnacją pojazdów zajmujemy się od ponad 10 lat.

Prowadzimy studio detailingu i myjnie samochodową. Czyścimy/myjemy samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, użytkowe, ale również łodzie i maszyny przemysłowe. Naszą specjalnością są powłoki ceramiczne, które służą ochronie powierzchni lakierowanej w aucie oraz wiele innych zabezpieczeń powierzchni.

Nowość! Titan Coatings, Powłoki Elastomerowe. Są to powłoki o wysokiej wydajności i wyjątkowych właściwościach. Powłoki elastomerowe cechuje trwałość nawet do 12 lat, odporność chemiczna od 1-14 pH, samonaprawialność, grubość podwójnej warstwy do 4 mikronów.

Jesteśmy licencjonowanym studiem detailingu i posiadamy akredytacje 4 najbardziej uznanych firm w Europie. Z okazji Dnia Chłopka można u nas nabyć Vouchery, które będą znakomitym prezentem z tej okazji.