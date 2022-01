Najpopularniejsze nazwiska 2021. Sprawdź, które nazwiska występują najczęściej [TOP 15]

Zobacz wideo: Dodatkowe pieniądze dla emerytów. To trzeba wiedzieć!

Ranking 10 najpopularniejszych nazwisk w Polsce 2021. Dane z rejestru PESEL

Swoją genezę mają u schyłku średniowiecza. Mogą pochodzić od imion lub zawodów. Często odnoszą się do cech fizycznych i charakteru, co więcej - nawiązują do nazw pospolitych takich jak rośliny, zwierzęta czy przedmioty. Niektóre wiążą się z miejscem urodzenia i pochodzeniem. Są też takie, które pochodzą od nazw etnicznych. Mowa oczywiście o polskich nazwiskach. Jakie nazwiska są najpopularniejsze w Polsce?

Odpowiedź znajdziecie w naszym rankingu. Na podstawie najnowszych, pochodzących z lutego 2021, danych z rejestru PESEL, przedstawiamy listę TOP 15 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.

Jesteście ciekawi, czy w pierwszej 10 najpopularniejszych imion w 2020 roku zaszły jakieś zmiany względem roku poprzedniego? Które nazwiska nosi najwięcej Polek i Polaków?