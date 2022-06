Nicki Pedersen przekazał wieści ze szpitala. To koniec sezonu dla Duńczyka!

To był trzeci wyścig meczu, pierwszy start obu zawodników. Na jednym z łuków doszło do kolizji (jak uznał sędzia, z winy zawodnika gości) i obaj żużlowcy upadli. Pawlicki z impetem uderzył o nawierzchnię, Pedersen wpadł w ogrodzenie toru. Obu karetki odwiozły do szpitala, a stamtąd nadeszły wieści o kontuzjach.

Grudziądzki klub przekazał, że u Pedersena doszło do złamania miednicy w dwóch miejscach. Duńczyk przeszedł już jedną operację, potrzebuje kolejnej. A to może oznaczać nawet koniec sezonu dla lidera zespołu.

Taki scenariusz potwierdził sam żużlowiec. - Prawa noga nie mieściła się w misce stawu biodrowego, wczoraj wieczorem została zoperowana i teraz jest rozprostowana - przekazał w poniedziałek za pośrednictwem klubu. - Moja miednica jest złamana w dwóch miejscach i będę miał wszczepioną płytkę, która ustabilizuje złamania. Zdecydowałem się na lot do Danii, gdzie duńscy lekarze są gotowi mnie operować - poinformował. W efekcie wypadku Pedersen stracił też dużo krwi (śruba mocująca łańcuch przebiła jego nogę). – We wtorek powinniśmy mieć nowe wyniki badań, a jak tylko polscy lekarze dadzą zgodę i będę mógł polecieć, to zrobię to specjalnym transportem medycznym. Boli mnie niemiłosiernie, podają mi środki przeciwbólowe. Mam nadzieję i wierzę, że przez to przejdę, ale tym razem perspektywa jest oczywiście długa.