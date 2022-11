Nie żyje Maciej Kossowski, legenda muzyki rodem z Grudziądza. Tak śpiewał w Grudziądzu [wideo, zdjęcia]

Do USA Maciej Kossowski wyemigrował pod koniec lat 60. lub na początku 70. Zamieszkał tam na stałe, a był znany jako Mike Cossi.

Jak informuje jego wieloletni przyjaciel i sąsiad Paul Radelat, artysta przez ostatnie lata życia był samotny i przebywał w szpitalu.

Paul Radelat do magazynu polonijnego pisze m.in. tak: "Kiedy ostatni raz odwiedziłem go w szpitalu, był w okropnym stanie, a lekarz powiedział mi, że jestem jedyną osobą, która przyszła go odwiedzić. Kiedy zobaczyłem go leżącego, uświadomiłem sobie kontrast sytuacji, że oto jest człowiek, który kiedyś był kochany i podziwiany przez setki tysięcy ludzi w Polsce za swoją muzykę w latach 60. i 70., a tu umiera w samotności".