Niezwykła promocja książki Wiesława Hawełko-Wizo i wernisaż artystyczny Natalii Klimczuk-Tabit w bibliotece w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

W czwartkowy wieczór premierę miała książka "Boskie milczenie zakazana miłość". To najnowsze wydawnictwo autorstwa Wiesława Hawełko-Wizo, literata z Grudziądza. Ilustrowała je natomiast Natalia Klimczuk-Tabit.

Wydarzenie to miało niezwykłą oprawę: autorzy do Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu weszli po czerwonym dywanie, a towarzyszyli im szczudlarze.

Przed biblioteką natomiast prezentowane były prace Natalii Klimczuk-Tabit.

Książka „boskie milczenie*zakazana miłość” to owoc pracy dwojga ludzi, których połączyły tożsame losy i spojrzenie na otaczający świat. Ludzi zafascynowanych sztuką, którzy przez nią opisują rzeczywistość. Jedno – obrazem, drugie – słowem. Oboje w indywidualny, osobisty sposób dzielą się z odbiorcą tym, co ich spotkało w życiu, z czym się nie zgadzają oraz w jaki sposób pojmują tu i teraz. To ich subiektywne światy zamknięte w słowach i obrazach.