Niż Eunice w Grudziądzu i regionie. Wiatr wyrządził wiele szkód [relacja na żywo, 19 lutego] Łukasz Szalkowski

Wiatr, przekraczający 100 km/h wdarł się do północnej części Polski. Dał się we znaki także w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim, wyrządzając wiele szkód. Strażacy kilkaset razy usuwali skutki wichury. Pełne ręce roboty mają także pracownicy pogotowia energetycznego, którzy starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie we wszystkich miejscach, dotkniętych awariami.