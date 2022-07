Nowa piosenka Dawida Okońskiego i kolegów na wakacje 2022. Patrzą „Przed siebie”, ale w stylu sprzed 30. lat. Posłuchajcie! [wideo, zdjęcia]

Dawid Okoński to utalentowany muzyk związany z kilkoma miejscami w naszym regionie

Sięgają po brzmienia z „archiwum”

Niedawno premierę miała nowa piosenka zespołu Dawida Okońskiego zatytułowana „Przed siebie”.

Ten singiel to połączenie nowoczesności z brzmieniami kultowych syntezatorów z lat osiemdziesiątych. To taneczny utwór ozdobiony jest tekstem o przełamywaniu słabości, wsparciu i pozytywnym nastawieniu do życia.

Inspiracje z lat 80. to nowy rozdział w życiu artystycznym zespołu. Dla chłopaków nie ma rzeczy niemożliwych. W tych trudnych czasach chcą dać fanom dużo pozytywnej energii, radości i zabawy.

Dawid Okoński, wokalista i lider zespołu, jest osobą związaną z różnymi miejscami w naszym województwie.