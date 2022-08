Nowa restauracja w dawnym „Barze Zielonym”. Jakie dania będzie serwować?

Chyba nie ma w Świeciu nikogo, kto nie wie o jaki bar chodzi. Nie trudno go zauważyć, bo stoi w samym centrum świeckiego Rynku .

Lokal od jakiegoś czasu był na sprzedaż. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej złożył projekt do tegorocznego budżetu, który zakładał przejęcie lokalu z rąk prywatnych i przekazanie go do prowadzenia Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Projekt jednak został odrzucony.

Tymczasem wiemy już, ze od września zjeść tam będziemy mogli dania kuchni meksykańskiej. Restauracja LOCO do siedziby po „Barze Zielonym” przenosi się z Grudziądza, gdzie miała sporo fanów. Na 150 opinii (dane z 8 sierpnia 2022 r.) użytkowników google’a średnią ocen ma wysoką, bo aż 4,6/5.