Okolice Grudziądza. Policyjny pościg za vw. Kierowca bez prawa jazdy wiózł narkotyki i prawdopodobnie był pod ich wpływem

Policjanci z grupy "Speed" grudziądzkiej komendy policji przeprowadzili pościg za vw passatem

W samochodzie za kierownicą siedział, znany policjantom z poprzednich kontroli, 29-letni mieszkaniec Grudziądza.

- Mężczyzna, jak się okazało, kierował pojazdem pomimo cofnięcia mu wcześniej uprawnień. Dodatkowo w trakcie kontroli ujawniono przy nim amfetaminę - relacjonuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.

Zachowanie kierowcy w trakcie kontroli wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających, co w rozmowie sam potwierdził, mówiąc policjantom, że zażył narkotyki dzień wcześniej. Od kierowcy pobrano więc próbki krwi do badań. Jeśli potwierdzi się, że kierował pod wpływem narkotyków, grozić mu będzie kara do 2 lat pozbawienia wolności.