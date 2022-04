Olimpia Grudziądz - Lech Poznań. Zobaczcie zdjęcia z historycznego meczu w 2012 roku [galeria]

12 sierpnia 2012 roku , w niedzielne popołudnie stadion im. Bronisława Malinowskiego przy ul. Malinowskiego zapełnił się 3,5 tysiącami kibiców, którzy oczekiwali ciekawego widowiska. Do Grudziądza przyjechał Lech Poznań , jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich.

Co to był za mecz! Tak Olimpia pokonała Wisłę Kraków. Zobacz zdjęcia!

Marcin Płuska, trener Olimpii Grudziądz: - To jest wielka sprawa

We wtorek mecz Olimpia Grudziądz - Lech Poznań. Zostały ostatnie wejściówki

Po kwadransie gry wynik otworzył Adam Cieśliński, który popisał się efektowaną przewrotką. Do przerwy biało-zieloni mieli jeszcze okazje, by podwyższyć wynik, ale dobrze bronił Krzysztof Kotorowski. W drugiej części gry lepiej prezentowali się lechici, którzy w końcówce doprowadzili do remisu po uderzeniu Łukasza Trałki. W dogrywce gola na wagę zwycięstwa strzelił Marcin Woźniak, który kilka minut później wyleciał z boiska po drugiej żółtej kartce. Jednak grający w osłabieniu utrzymali prowadzenie i awansowali.