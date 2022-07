Olimpia Grudziądz ma dwóch nowych zawodników. To bramkarz i pomocnik

Dominik Sasiak urodził się 20 marca 2001 w Szczecinie. Jest wychowankiem Chemika Police. Później dołączył do Pogoni Szczecin, grał w jej drużynach młodzieżowych, rywalizując także w Centralnej Lidze Juniorów. W styczniu 2019 roku wrócił do Chemika na półroczne wypożyczenie. Pomógł w awansie do III ligi, a także w zdobyciu regionalnego Pucharu Polski. W finale zespół z Polic pokonał 3:2 Kotwicę Kołobrzeg.

Latem 2019 roku definitywnie opuścił Pogoń i związał się kontraktem z Błękitnymi Stargard. W tej drużynie spędził trzy ostatnie sezony - dwa na boiskach eWinner II ligi oraz jeden w III lidze gr. 2. W zakończonych rozgrywkach był podstawowym bramkarzem Błękitnych.

Sebastian Olszewski urodził się 20 sierpnia 2001 roku w Katowicach. Jest wychowankiem Rozwoju Katowice. W macierzystym klubie występował do 2019 roku. Wtedy latem przeniósł się do Warty Poznań. Nie dostawał zbyt wielu szans do gry (zaledwie dwa występy), dlatego udał się na wypożyczenia: najpierw do Kotwicy Kołobrzeg (wiosna sezonu 2019/20), a później do Hutnika Kraków (cały sezon 2020/21).