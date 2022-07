Olimpia Grudziądz ma nowego napastnika. Szymon Stanisławski podpisał kontrakt

Szymon Stanisławski urodził się 24 grudnia 1994 roku w Radomiu. Ma 190 cm wzrostu i gra na pozycji napastnika. Jest wychowankiem Beniaminka Radom

W trakcie swojej kariery występował w Radomiaku Radom, GKS Bełchatów, Orlętach Radzyń Podlaski, Wiśle Puławy, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, a ostatnio w Olimpii Elbląg. W sezonie 2021/22 na drugoligowych boiskach rozegrał 26 spotkań, w których zdobył 4 bramki.

- Zawsze obserwowałem poczynania Olimpii, a szczególnie, kiedy grała na szczeblu centalnym. Interesowałem się wynikami, ponieważ miałem w tej drużynie paru kolegów, z którymi wcześniej grałem. Marcin Kaczmarek i Bartek Sulkowski bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat klubu. Co mnie przekonało? Olimpia chce walczyć o powrót do II ligi. To wielki Klub, który wiele sezonów spędził na szczeblu centralnym - powiedział napastnik na łamach klubowego portalu.