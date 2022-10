Olimpia Grudziądz pokonała Cartusię Kartuzy [zdjęcia]

Olimpia Grudziądz - Cartusia Kartuzy 3:0 (0:0)

Bramka: Amarildo (49), Salguero (66), Kurowski (87 - karny)

Olimpia: Olszewski - Warcholak (46. Gojko), Rogala, Wicki, Sikorski, Nawrocki - Winsztal, Owczarek (76. Karmański), Kurowski, Stanisławski (46. Salguero)- Amarildo (76. Doba).

Pierwsza połowa spotkania nie należała do najlepszych w wykonaniu obu drużyn. Sporo było niedokładności. Grudziądzanie wprawdzie przeważali, ale nie przekładało się to na okazje do zdobycia bramki.

Druga część meczu wyglądała zupełnie inaczej. Olimpia mocno ruszyła po pierwszego gola i cel osiągnęła bardzo szybko. W 49. minucie dobre dogranie w pole karne wykorzystał Amarildo i strzałem głową pokonał bramkarza drużyny z Kartuz. Grudziądzanie w ciągu kilku kolejnych minut mieli co najmniej trzy świetne okazje. Żadnej z nich nie wykorzystali.

W 66. minucie Olimpia prowadziła już 2:0. Erick Salguero zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka odbiła się od Damiana Garbacika i wpadła do bramki obok zdezorientowanego Patryka Kotłowskiego.