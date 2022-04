Olimpia Grudziądz przegrała z rezerwami Pogoni Szczecin. Nadal ma przewagę nad wiceliderem

Mecz Olimpii z rezerwami Pogoni Szczecin kończył 26. serię gier w 2 grupie III ligi. Wcześniej druga w tabeli Kotwica Kołobrzeg zremisowała 1:1 z GKS Przodkowo i grudziądzanie stali przed szansą powiększenia przewagi do pięciu "oczek", co mocni zbliżyłoby ich do awansu.

Niestety, mecz w Szczecinie rozpoczął się nie po myśli "biało-zielonych". Stracili gola już w piątej minucie spotkania. Później grudziądzanie toczyli wyrównany bój, ale nie wykorzystywali sytuacji, które udało im się stworzyć. Pod koniec spotkania rzucili wszystko na jedną szalę i rzucili się do ataku. Przypłacili to stratą bramki po kontrataku, kilka minut przed końcowym gwizdkiem.

Dla Olimpii to pierwsza porażka tej wiosny. Sprawa awansu nadal jest w rękach grudziądzan, którzy mają jeszcze dwupunktową przewagę nad Kotwicą. W niedzielę (1 maja) "biało-zielonych" czeka mecz na własnym stadionie z Błękitnymi Stargard. Początek o godz. 17.