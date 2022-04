Olimpia Grudziądz wysoko wygrała z Unią Janikowo, choć pierwsza straciła gola

Grudziądzanie byli faworytem niedzielnego spotkania z Unią Janikowo. To jednak goście strzelili gola jako pierwsi. Stało się to już w 9. minucie meczu, kiedy Damian Ciechanowski znalazł trochę miejsce w polu karnym i oddał dobry strzał, pokonując Adriana Olszewskiego.

Olimpia, podrażniona stratą gola, zabrała się do coraz bardziej zaciekłych ataków. Przyniosło to skutek, bo do szatni gospodarze schodzili, prowadząc 2:1. W 36. minucie, z rzutu karnego, do siatki rywali trafił bowiem Piotr Cywiński, a tuż przed gwizdkiem dobrą akcję wykończył Jakub Bojas.