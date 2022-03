Olimpia Grudziądz zawiodła w Jarocinie. Zmarnowany rzut karny był bardzo kosztowny

JAROTA JAROCIN - OLIMPIA GRUDZIĄDZ 1:1 (0:1)

Bramki: Antoni Prałat (77) - Jakub Bojas (39 - karny).

OLIMPIA: Olszewski - Witasik, Karankiewicz, Klimek - Leszczyński, Cabrera, Zawada (80. Nawrocki), Kaczmarek - Bojas, Cywiński, Antkowiak (66. Warcholak).

Żółta kartka: Antkowiak.

Grudziądzanie jechali do Jarocina, by bronić pozycji lidera przed Kotwicą Kołobrzeg, nad którą mieli tylko punkt przewagi. Wszystko przebiegało dobrze właściwie do końca pierwszej połowy. W 39. minucie Jakub Bojas wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Tomaszu Kaczmarku. W 45. minucie była druga jedenastka dla Olimpii za zagranie ręką jednego z zawodników Jaroty. Po piłki podszedł Hubert Antkowiak. Po przerwie biało-zieloni stracili gola w zamieszaniu po stałym fragmencie.