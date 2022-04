Oto najlepsi uczniowie zawodu z Grudziądza. Są wśród "Prymusów Zawodu Pomorza i Kujaw". Otrzymują stypendia [zdjęcia, nazwiska]

"Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw" otrzymują stypendia na rok 2021/2022

"Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw" to jeden z trzech programów stypendialnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W jego ramach, w roku szkolnym 2021/2022 wsparcie finansowe otrzymuje 500 najlepszych uczniów szkół zawodowych i technicznych w regionie. Wśród nich są też uczniowie szkół grudziądzkich.

Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Pieniądze te można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.