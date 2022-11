Otwarcie wystawy malarstwa Zenona Aniszewskiego w galerii Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Zenon Aniszewski urodził się 20 września 1948 roku w Grudziądzu.

Malarstwem interesował się już od najmłodszych lat. Jako dziecko uczestniczył w warsztatach plastycznych organizowanych przez grudziądzki Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Jego pierwszym mistrzem i nauczycielem był Jerzy Feldman – absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Zbigniewa Pronaszki.

Konie i sztuka to dwie pasje Zenona Aniszewskiego, a jego twórczość to ich niesamowite połączenie. Jego ulubione techniki to malarstwo olejne na płótnie oraz akwarelowe. Jego prace są z jednej strony pełne dynamiki, a z drugiej – romantyczne i poetyckie. W umiejętności uchwycenia ruchu konia w akwareli współcześnie nie ma sobie równych. Posiada również niezwykły talent odtwarzania nastrojów natury, oddawania subtelności światła i gry kolorów.