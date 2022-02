Pandemia i reformy edukacji sprawiły, że uczniowie są dwa lata do tyłu. Najnowsze badania. Ekspert: „Wyniki są dramatyczne” Magdalena Konczal

"Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań, można oszacować, że uczniowie stracili ponad rok edukacji z tytułu pandemii i kolejny rok z powodu zmian strukturalnych. Osoby, będące dziś w szkołach średnich w nowym systemie są pod względem kompetencji i umiejętności w matematyce, naukach przyrodniczych i czytaniu ze zrozumiem ponad dwa lata do tyłu, w porównaniu do osób, które były na ich miejscu jeszcze w 2018 roku" – mówi dr Tomasz Gajderowicz. unsplash/ Jan Kopriva

Nauka zdalna ponownie została wprowadzona w polskich szkołach. Ma ona potrwać do 27 lutego 2022 roku. Tymczasem – jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Evidence Institute – pandemia oraz zmiany strukturalne w szkołach (np. likwidacja gimnazjów) negatywnie wpłynęły na wiedzę i umiejętności zdobywane przez uczniów. „Wyniki są dramatyczne” – mówi dr Tomasz Gajderowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Naukowej Evidence Institute – „Osoby, będące dziś w ostatniej klasie szkoły średniej są ponad dwa lata edukacji do tyłu, względem uczniów w podobnym wieku kilka lat temu ”. Jakie działania powinniśmy podjąć, by przeciwdziałać kryzysowi w oświacie?