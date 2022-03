Po 500 latach Mikołaj Kopernik wrócił do Grudziądza! Rocznica traktatu „O szacunku monety”. Zobacz zdjęcia

500. rocznica wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu „De aestimatione monetae” (O szacunku monety)"

Mikołaj Kopernik najbardziej znany jest ze swoich osiągnięć w dziedzinie astronomii. Dzieci na całym świecie uczą się, że to on „zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię”. A niewiele osób ma świadomość, że astronomia była tylko pasją (jedną z wielu) Kopernika, bo zawodowo, jako osoba duchowna zajmował się administrowaniem majątkiem kościelnym kapituły warmińskiej i w pracy tej bliżej mu było do ekonomii niż astronomii.