Podwyżek domagają się pracownicy DPS-u w Grudziądzu. Bez dodatków zarabiają mniej niż płaca minimalna

- Aby osiągnąć próg najniższej krajowej wliczane są im dodatki za pracę popołudniami czy w święta - wyjaśnia Monika Grabowska. - Kadra, głównie opiekunowie, ucieka do szpitala. Tam są o wiele wyższe zarobki. Pielęgniarek w ogóle nie ma u nas. Czasem są jedna, dwie to już jest „wypas”.

Jak pracuje się w DPS?

Najtrudniejsza jest opieka nad chorymi psychicznie. - Potrafią być agresywni, wyzywać - opowiada Monika Grabowska. I przytacza sytuację z ostatnich dni:- Zawieźliśmy pana bardzo trudnego do szpitala. Ubliżał. Był wulgarny. Tam od razu dostał reprymendę, że jeśli tak będzie się zachowywał, to zostanie odwieziony do domu. A my... z takimi ludźmi musimy żyć.