Policyjny pościg za pijanym kierowcą na autostradzie A1 pod Grudziądzem

Do zdarzenia doszło w piątek (21 stycznia 2022) na autostradzie A1 pod Grudziądzem. Policjanci po godz. 17 zauważyli kierowcę bmw, którego styl jazdy sugerował, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu.

Mundurowi chcieli przeprowadzić kontrolę drogową i dali sygnały do zatrzymania. - Jednak ten ani myślał się zatrzymać. Pościg za pojazdem trwał przez kilka kilometrów i zakończył się na jednym z MOP-ów na A 1. Wówczas kierujący bmw porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali uciekiniera w momencie, gdy zamierzał przeskoczyć płot ogradzający autostradę - mówi podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy grudziądzkiej komendy policji.

Okazało się, że rzeczywiście mężczyzna był pijany. Został przewieziony na dokładne badania, a następnie trafił do policyjnego aresztu. - Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę w stanie po spożyciu alkoholu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi mu wysoka grzywna oraz do 5 lat pozbawienia wolności - podkreśla podkom. Szablewski.