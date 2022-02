Poszukiwani za rozbój albo kradzież rozbójniczą w Kujawsko-Pomorskiem nadal na wolności. Policja ściga te osoby. Poznajesz kogoś?

Poszukiwani za rozbój w województwie kujawsko-pomorskim

Kujawsko-pomorska policja poszukuje tych osób w związku z przestępstwami, o które są podejrzane, a dotyczą artykułów kodeksu karnego:

Art. 280. Rozbój

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 281. Kradzież rozbójnicza

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.