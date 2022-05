Poważny wypadek w Dębieńcu pod Grudziądzem. W zderzeniu busa z samochodem osobowym ucierpiały dwie osoby [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło we wtorek (10 maja 2022) około godz. 9.10 we wsi Dębieniec. Bus firmy kurierskiej czołowo zderzył się z samochodem osobowym.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, 21-letni kierowca jadący dostawczym citroenem, rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu rolniczego, nie upewniając się wcześniej, czy w przeciwną stronę nie jedzie inny pojazd - mówi mł. asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej komendy policji.