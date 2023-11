Prasówka Grudziądz 18.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Grudziądzu nie minęło Cię nic ważnego

Cekiny, koronki, imitacja skóry - to tylko część trendów, jeśli chodzi o modne stylizacje na imprezę jesienią i zimą 2023. Zobacz TOP stylizacje z sieciówek na imprezę.

Z fryzjerskich mistrzostw świata we Włoszech Ewa Kośniewska przywiozła złoty medal. Zdobyła go w tej samej konkurencji co przed rokiem. - Pierwsze mistrzostwo to było spełnienie marzeń. A drugie... Drugie to jest kosmos! - cieszy się pochodząca z Grudziądza fryzjerka.