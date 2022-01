Prasówka Grudziądz 19.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Grudziądzu nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek (18 stycznia 2022) po południu w Mełnie (gmina Gruta) zderzyły się dwa samochody. Ucierpiała jedna osoba.

Prasówka 19.01 Grudziądz: pozostałe wydarzenia

Słyszeliście o krótkich łańcuchach dostaw? Najkrótsze są wtedy, gdy kupujemy bezpośrednio od producenta, np. rolnika, który wyhodował marchewkę. Zazwyczaj trzeba dojechać do gospodarstwa, ale są i takie, z którymi można umówić się co do dostawy. Takie zakupy można robić na zmianę wspólnie z siostrą, kolegą z pracy, sąsiadką. Ile kosztują wędliny, owoce, warzywa, sery i inne specjały prosto od rolnika? Sprawdzamy w regionach.