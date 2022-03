Prasówka Grudziądz 24.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Grudziądzu nie minęło Cię nic ważnego

Rozpoczęła się wiosna, a wraz z nią ciepłe weekendy, majówka czy urlopy. Z pewnością mogą to być wystarczające powody, by zakupić taką działkę. Zobaczcie najtańsze oferty sprzedaży ogródków działkowych w powiecie inowrocławskim! Ile kosztują działki rekreacyjne w powiecie inowrocławskim i w jakim są stanie? Sprawdźcie w naszej galerii!

Bank ma zwracać pobrane przed wpisem do hipoteki opłaty - zaproponowało to w projekcie Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś jest tak, że bank pobiera opłaty i prowizje przed wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej. To dodatkowo obciąża konsumentów, których kredyty na własne mieszkanie lub dom i tak są już bardzo drogie. Projekt został złożony w poniedziałek 14 marca, a prace nad zmianą ustawy są planowane na II kwartał br.

Mieszkańcom osiedla Rządz w Grudziądzu najbardziej brakuje marketu spożywczego. Pomysł prezydenta jest taki, aby obiekt zbudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami.