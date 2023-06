Próbował ukraść maszynki do golenia. Zatrzymał go grudziądzki policjant po służbie

- Funkcjonariusz ogniwa patrolowo-interwencyjnego sierż. sztab. Piotr Drążkowski będąc po służbie, robił zakupy w jednym z grudziądzkich marketów gdy w pewnym momencie zauważył dziwne zachowanie jednego z mężczyzn - relacjonuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji. - Wykorzystując nieuwagę personelu sklepu minął linie kas z kartonem maszynek do golenia w rękach i opuścił sklep nie płacąc za towar.

Policjant zareagował natychmiast. Nie pozwolił na ucieczkę. - Zatrzymany 25-letni grudziądzanin, jak się później okazało już wcześniej był karany za kradzieże - dodaje mł. asp. Kowalczyk.

Skradzione maszynki do golenia były warte ok. 630 zł. Całość udało się odzyskać. Podejrzany odpowie za kradzież, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.