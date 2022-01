Przegląd prasy 30.01.2022 Grudziądz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grudziądza

W sobotę (29 stycznia), w godzinach 11:00 -18:00 w grudziądzkiej marinie trwa impreza przygotowana przez Stowarzyszenie Grajmy!, podczas której można pograć w gry planszowe i wrzucić datek do puszki WOŚP

Targowisko przy ul. Paderewskiego w Tarpnie zostało wytypowane jako te, gdzie w piątki i soboty będzie można kupić wyroby prosto od rolników. Zgodzili się na to radni Grudziądza. Jest sprawą otwartą, aby dodatkowo również udostępnić jeszcze jedno targowisko w południowej części miasta.

„Jak wierzysz k...o w Boga, to zacznij się modlić, bo żywa stąd nie wyjdziesz” - miał powiedzieć Adam B., do swojej ofiary 68-letniej Krystyny. To była okrutna zbrodnia. Oprawca maltretował kobietę ponad godzinę: wbijał gwoździe, uderzał popielniczką, próbował skręcić kark. Zgwałcił. Grozi mu 15 lat więzienia.

Grudziądzki szpital od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy regularnie otrzymuje sprzęt. Najczęściej trafia on na oddziały, na których leczone są dzieci.

U zbiegu ulic Toruńskiej oraz al. 23 Stycznia w Grudziądzu powstaje nowy Inkubator Przedsiębiorczości. Trwa właśnie wylewanie fundamentów pod ten biurowiec.