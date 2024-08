Przegląd prasy z tygodnia 25.08.2024. Co działo się w Grudziądzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [23-25 sierpnia 2024]?

Atrakcyjny będzie weekend 24, 25 sierpnia w w Grudziądzu i okolicach. W mieście odbędą się dożynki wojewódzkie, a świętować będą także rolnicy z okolicznych gmin. Na każdej z tych imprez zapowiadane są muzyczne gwiazdy. Ciekawych propozycji spędzenia weekendu w Grudziądzu mamy więcej. Zobaczcie dokąd warto się wybrać w najbliższych dniach!

Ulica Starorynkowa w Grudziądzu niedawno zyskała nowe chodniki, a teraz czas na nowy asfalt. Remont jezdni rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Prace wymagają zamknięcia tej ulicy dla ruchu. To oznacza dużo zmian w jego organizacji w ścisłym centrum Grudziądza i utrudnienia w dojeździe do urzędu miejskiego. Także w poniedziałek, 26 sierpnia zamknięty dla ruchu zostanie fragment ul. Małomłyńskiej, co spowoduje utrudnienia w dojeździe do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.