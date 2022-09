Radni KO z Grudziądza do prezydenta: - Zmiana prezesa Olimpii S.A. jest konieczna!

Tomasz Smolarek: - Nie wiem co prezes musi zrobić jeszcze źle, aby prezydent stracił do niego zaufanie?

Dziennikarze podczas konferencji dopytywali radnych KO jak się zachowają gdy prezydent Glamowski nie odwoła prezesa Asenskyego? - Nie wiem co trzeba jeszcze zrobić źle, zepsuć w tej spółce - przypomnę trzy lata obrachunkowe i nie wypełnienie celów zarządczych - aby właściciel stracił zaufanie do prezesa. My to zaufanie już straciliśmy - odpowiada radny Smolarek. - Wierzymy w to, że prezydent podejmie decyzje o odwołaniu prezesa Asenskyego. Jesteśmy przekonani, że ta argumentacja którą prezentujemy do mediów, spotka się z akceptacją prezydenta Glamowskiego i zmieni prezesa na takiego, który "będzie umierał za ten klub". Klub, który w naszej ocenie powinien odzyskać świetność grając na boiskach pierwszej ligi.