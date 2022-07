Radzyń Chełmiński. Śmigłowiec LPR zabrał mężczyznę z podejrzeniem udaru

Pilnej pomocy medycznej potrzebował dziś (poniedziałek, 4 lipca) przed południem mężczyzna z Gołębiewa (gm. Radzyń Chełmiński).

Przybyli na miejsce medycy podejrzewali udar. Ponieważ w grudziądzkim szpitalu pacjenci z taką diagnozą nie znajdują pomocy, potrzebny był szybki transport lotniczy do innego szpitala.

Pacjenta z Gołębiewa karetką przewieziono do Radzynia Chełmińskiego, skąd do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec lądował przy ruinach zamku krzyżackiego, bo teren podzamcza jest wyznaczony jako gminne lądowisko dla helikopterów.

Lądowanie i start śmigłowca LPR zabezpieczali strażacy z OSP Radzyń Chełmiński.