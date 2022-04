Rowerem do 68 km od Grudziądza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Rowerem w okolicy Grudziądza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Grudziądza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w Grudziądzu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 24 kwietnia w Grudziądzu ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,26 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 995 m

Suma zjazdów: 994 m

Karnik poleca trasę rowerzystom z Grudziądza

Trasa terenowo-szosowa. Odcinek do miejscowości Parcele ze znaczną ilością piaszczystych fragmentów. Las obfituje w kurki (czerwiec). Od Zimnych Zdrojów do Osiecznej szosa asfaltowa, ale niewielki ruch samochodowy, więc bardzo przyjemnie się jedzie.

Nawiguj