Rowerem do 68 km od Grudziądza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Grudziądza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Grudziądza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 lutego w Grudziądzu ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 lutego w Grudziądzu ma być 5°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Brzuśce Pelplin pętla

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 868 m

Trasę dla rowerzystów z Grudziądza poleca Voyo1

Urozmaicona trasa, lasy, pola, przyroda.

Lasy koło Smoląga i Grabowca będą częścią wielu tras rowerowych ze względu na dobre ścieżki.

W Klonówce można zjechać na ul. Leśną i zobaczyć elektrownię wodną - zdjęcia elektrowni są na innych moich trasach.

