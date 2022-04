Rowerem do 68 km od Grudziądza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Rowerem w pobliżu Grudziądza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Grudziądza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 kwietnia w Grudziądzu ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 10 kwietnia w Grudziądzu ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,29 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 931 m

Suma zjazdów: 982 m

Trasę dla rowerzystów z Grudziądza poleca JJ_Active

Aktualnie samodzielny, północny fragment szlaku Jezior Kociewskich. Szlak ten ma docelowo przeciąć z północy na południe całe Kociewie. Na trasie tego odcinka znajduje się północno-zachodnia część Pojezierza Starogardzkiego i większość najbardziej znanych jezior tu występujących. Spośród dziewięciu większych jezior, do których dociera lub w pobliżu których przebiega szlak, na wyróżnienie zasługują: otoczone żywicznymi, sosnowymi zagajnikami Wielkie Borówno, owiane legendami Rokitki i położone w Lesie Szpęgawskim - Zduńskie. Szlak zaczyna się w Skarszewach a kończy w Starogardzie Gdańskim.

