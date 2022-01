Samochód uderzył w drzewo w Rywałdzie pod Grudziądzem. Kierowca trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę (19 stycznia 2022) około godz. 19. Na drodze wojewódzkiej nr 543 w Bliźnie (powiat wąbrzeski). Według zgłoszenia wypadek miał mieć miejsca kilka kilometrów wcześniej, we wsi Czeczewo, dlatego do akcji pognali strażacy z Grudziądza i Radzynia Chełmińskiego.

Ratownicy po dojeździe na miejsce zastali samochód osobowy po uderzeniu w przydrożne drzewo. Auto znajdowało się poza jezdnią. Pojazdem podróżowała jedna osoba. Ostatecznie okazało się, że wymagała hospitalizacji, więc została przewieziona do szpitala.

Na miejscu, poza strażakami i Zespołem Ratownictwa Medycznego, działała także policja.