Ścieżki nordic walking do 68 km od Grudziądza. Pomysły na sportowy dzień w weekend 8 - 9 października

Trasy nordic walking w pobliżu Grudziądza

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 68 km od Grudziądza. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź, jaka będzie pogoda w Grudziądzu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Skarszewski przez Pojezierze Kaszubskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,54 km

Czas trwania marszu: 173 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podejść: 1 654 m

Suma zejść: 1 907 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Grudziądza poleca GR3miasto

Szlak Skarszewski, to znakowany szlak turystyki pieszej przebiegający przez wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego. Łączy on Skarszewy z Sopotem licząc 81,5 km. To z pewnością ciekawy kąsek dla amatorów dłuższych wędrówek, jednak wybierając się jego tropem warto wziąć pod uwagę właściwą porę roku. Wg nas mroźna zima to jedyny dobry moment aby o suchych stopach przejść ów trasę. Wędrówkę szlakiem podzieliliśmy na etapy, które rozłożyliśmy w sumie na trzy dni.