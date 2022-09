Ścieżki spacerowe do 68 km od Grudziądza. Urokliwe ścieżki na weekend 1 - 2 października

Wycieczki ze spacerem w okolicy Grudziądza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 68 km od Grudziądza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka wśród jezior Lasu Szpęgawskiego

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,4 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 210 m

Suma zejść: 332 m

Trasę spacerową mieszkańcom Grudziądza poleca GR3miasto

Kociewie, to przepiękny obszar w bliskiej odległości od Trójmiasta. Mieliśmy okazję bywać tu wielokrotnie, choć nie tak często jak na Kaszubach, czy Żuławach. Na dobry początek wizyt na tych ciekawych krajobrazowo terenach, odwiedziliśmy dość mocno pofałdowany rejon rozciągający się wzdłuż trzech tutejszych jezior: Zduńskiego, Szpęgawskiego i Rywałdzkiego.