Seniorzy z Grudziądza znowu dostaną wielkanocne śniadanie. Grudziądzkie Śniadanie Wielkanocne dla seniora 2022

Śniadania wielkanocne zostaną dostarczone do domów najbardziej potrzebujących grudziądzanek i grudziądzan. W paczkach znajdą się tradycyjne wielkanocne przysmaki: żurek, biała kiełbasa, jajka i mazurek.

- Warunkiem otrzymania tej formy pomocy jest przekroczenie 65. roku życia. Dodatkowo, osoba składająca wniosek powinna mieszkać sama, nie może też liczyć na wsparcie rodziny i innych osób. Istotne jest, by osoby, które taką pomoc chciałyby otrzymać, zgłosiły to w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Można to zrobić w terminie do 21 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 56 45 10 461 oraz 56 45 10 460. Pod tymi samymi numerami telefonów można zgłaszać wnioski - mówi Marcin Mielnicki.

Seniorzy nie muszą zgłaszać się samodzielnie. Mogą zrobić to za nich bliscy, sąsiedzi czy podmioty, opiekujące się osobami starszymi. - Warunkiem takiego zgłoszenia jest jednak to, by osoba zgłaszana została o tym poinformowana i wyraziła na to zgodę - dodaje Mielnicki. - O tym, czy ktoś otrzyma śniadanie wielkanocne w ramach tej miejskiej akcji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba śniadań jest ograniczona, jeśli więc ktoś jest zainteresowany otrzymaniem pakietu, powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, najlepiej już teraz.