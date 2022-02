Siostra zaginionego z Grudziądza: - Mój brat się nie rozpłynął. Będziemy szukać nadal Aleksandra Pasis

Joanna Grudzińska, siostra zaginionego Sebastiana: - Mój brat się nie rozpłynął. Będziemy prowadzili poszukiwania ze służbami i na własną rękę. On musi się odnaleźć Aleksandra Pasis Zobacz galerię (3 zdjęcia)

- Był człowiek i go nie ma? Tak po prostu?! Nie, nie... - z niedowierzaniem kręci głową Joanna Grudzińska, siostra zaginionego 46-latka z Grudziądza. - Sebastiana nie ma już prawie dwa tygodnie, a pytań i domysłów pełno. Co się stało? Gdzie jest? Nie odpuszczę. On musi się odnaleźć. Poszukiwania Sebastiana Grudzińskiego na szeroką skalę prowadzi policja we współpracy z innymi służbami.