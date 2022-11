Śnieg zasypał boisko Olimpii Grudziądz. Klub prosi kibiców o pomoc w odśnieżaniu

Ostatni mecz Olimpii w tym roku ma rozpocząć się o godz. 12. To bardzo ważny i prestiżowy mecz, bo grudziądzanie, którzy są na czele trzecioligowej tabeli, podejmują wicelidera - Gedanię Gdańsk.

Od rana w mieście obficie pada śnieg. Biały puch zasypał murawę i rozegranie meczu stanęło pod znakiem zapytania. Do odśnieżania ruszyli pracownicy klubu, wykorzystując dostępny sprzęt. Za łopatę chwycił nawet prezes Tomasz Asensky, by pomóc przygotować boisko do rozegrania spotkania.

Klub poprosił też o pomoc kibiców. Każdy, kto zjawi się na stadionie i pomoże w odśnieżaniu, obejrzy mecz za darmo.

Tak wyglądało boisko Olimpii o godz. 10: