Spacer do 68 km od Grudziądza. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 29 - 30 stycznia?

Ścieżki spacerowe z Grudziądza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 68 km od Grudziądza, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 8,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podejść: 552 m

Suma zejść: 569 m

Spacerowiczom z Grudziądza trasę poleca Wojciechstypa

Nowa trasa z Cichego do południowego skraju Jez. Głowińskiego i z powrotem do wsi Ciche drogą przez las, koło szkółki w Zaroślach i północnego skraju jeziora Ciche.

Bardzo fajna trasa pieszej wycieczki, tylko trzeba zabezpieczyć się przed komarami, bo dzisiaj było ich strasznie dużo.

