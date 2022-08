Spacer do 68 km od Grudziądza. Urokliwe ścieżki na weekend 20 - 21 sierpnia

Spacerem w pobliżu Grudziądza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Grudziądza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Jezioro Sosno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,84 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 803 m

Suma zejść: 758 m

Spacerowiczom z Grudziądza trasę poleca Wojciechstypa

Jezioro Sosno na Pojezierzy Brodnickim - kolejna trasa wokół jeziora.

Idealna trasa na sobotni lub niedzielny spacer. Niezbyt długa, częściowo po drogach gruntowych, a częsciwo po asfalcie. Podobnie sprawa wygląda z zadrzewieniem - częściowo przez las, częsciowo przez otwerty teren.

Polecam.

