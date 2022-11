Spalą słomę zamiast węgla. OPEC Grudziądz buduje kocioł za ponad 100 mln zł

W piątek (4 listopada) umowę na wykonanie kotła do spalania luźnej słomy podpisali szefowie OPEC-u Grudziądz oraz konsorcjum firm SBB Energy S.A. i DP Clean Tech, które wygrało przetarg na to zadanie. Za 101 mln zł, w dwa lata powstać ma kocioł, który pozwoli spalać nieprzerobioną, surową słomę.

To będzie pierwsza w Polsce instalacja z kotłem parowym spalająca słomę

- To ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale bardzo jesteśmy zmotywowani do tego, żeby to była instalacja naprawdę referencyjna, do której będą przyjeżdżać inni w Polsce i będą się uczyć, pewnie i na naszych błędach, jak taki projekt się realizuje - mówił Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz.