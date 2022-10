Spektakl "Imię" w gwiazdorskiej obsadzie wystawiono w teatrze w Grudziądzu [zdjęcia]

„Imię” to francuska sztuka, której ekranizacja ściągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Nakręcony w 2013 roku film otrzymał dwa Cezary oraz trzy nominacje (w tym za najlepszy scenariusz adaptowany). Dobrze napisane, dowcipne dialogi i wyraziste postaci, to komediowe atuty „Imienia”, sztuki jednocześnie nie pozbawionej refleksji.